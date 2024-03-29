Уникальный концерт прошёл на сцене Башкирского государственного академического театра оперы и балета. В Уфе состоялся творческий вечер министра культуры Амины Шафиковой, у которой за спиной богатый музыкальный опыт. Сегодня она на сцену вышла как пианистка. Вместе с ней выступили и именитые музыканты, а сюрпризом стало выступление с дочерью.
Всероссийский конкурс стипендиатов фонда «Новые имена». Один из самых престижных для молодых талантов. Многие из тех, кто попадал в эти списки, затем покоряют и международные сцены. За фортепиано 23-летняя девушка, которую уже через 27 лет будут представлять совсем по-другому.
Амина Шафикова на этот вечер сменила министерское кресло на банкетку. Свободных мест нет. И неудивительно. Попасть на такой концерт возможность выпадает не то что не каждый год, не каждое десятилетие.
Амине Шафиковой аккомпанирует Государственный академический симфонический оркестр республики под руководством дирижера Дмитрия Крюкова. Это уже не первое совместное выступление министра с коллективом. Последнее было в 2015 году, когда Амина Шафикова презентовала новые рояли, которые она лично выбирала для оркестра.
На сцене надёжными партнёрами Амины Ивниевны также стали директор симфонического оркестра, известный кларнетист Артур Назиуллин и заслуженный артист России Аскар Абдразаков.
А самым особенным партнёром на сцене для Амины Шафиковой сегодня стала её дочка – Камила. Министр, музыкант, мама. Как удаётся найти время и на творчество?
Недавно Амина Шафикова отпраздновала юбилей. Так что творческий вечер своего рода праздник, на который она позвала самых близких. И пускай со многими из зала лично не знакома. Но у них есть то, что объединяет и стирает границы – любовь к музыке.