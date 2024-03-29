В Уфе состоялся творческий вечер министра культуры Амины Шафиковой

Уникальный концерт прошёл на сцене Башкирского государственного академического театра оперы и балета. В Уфе состоялся творческий вечер министра культуры Амины Шафиковой, у которой за спиной богатый музыкальный опыт. Сегодня она на сцену вышла как пианистка. Вместе с ней выступили и именитые музыканты, а сюрпризом стало выступление с дочерью.

Всероссийский конкурс стипендиатов фонда «Новые имена». Один из самых престижных для молодых талантов. Многие из тех, кто попадал в эти списки, затем покоряют и международные сцены. За фортепиано 23-летняя девушка, которую уже через 27 лет будут представлять совсем по-другому.

Амина Шафикова на этот вечер сменила министерское кресло на банкетку. Свободных мест нет. И неудивительно. Попасть на такой концерт возможность выпадает не то что не каждый год, не каждое десятилетие.

Амине Шафиковой аккомпанирует Государственный академический симфонический оркестр республики под руководством дирижера Дмитрия Крюкова. Это уже не первое совместное выступление министра с коллективом. Последнее было в 2015 году, когда Амина Шафикова презентовала новые рояли, которые она лично выбирала для оркестра.

Это, конечно, совершенно другого уровня оркестр, поддержка мощная. Надо отметить, что Дмитрий Крюков сделал огромную работу с музыкантами, и среди оркестрантов есть ребята, с которыми мы учились вместе. Амина Шафикова, заслуженная артистка Республики Башкортостан, министр культуры Республики Башкортостан

На сцене надёжными партнёрами Амины Ивниевны также стали директор симфонического оркестра, известный кларнетист Артур Назиуллин и заслуженный артист России Аскар Абдразаков.

А самым особенным партнёром на сцене для Амины Шафиковой сегодня стала её дочка – Камила. Министр, музыкант, мама. Как удаётся найти время и на творчество?

Люблю заниматься по ночам. Вечером, когда всё стихает и перестает звонить телефон, когда остаёшься одна в институте до поздней ночи, наверное, самые сокровенные минуты. Амина Шафикова, заслуженная артистка Республики Башкортостан, министр культуры Республики Башкортостан