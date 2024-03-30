В Уфе состоялся турнир «Лига Башкирии – Дети»

30 марта в Уфе начнётся второй сезон турнира «Лига Башкирии – Дети». В спортивном мероприятии примут участие 51 команда.

Так, 35 команда представит дивизион «Центр», которые включают в себя спортсменов Уфы и городского округа. 8 команд представят дивизионы «Север» (команды: Нефтекамска, Янаула, Агидели и Краснокамского района) и «Юг» (команды: Стерлитамака, Мелеуза, Ишимбая, Кумертау).