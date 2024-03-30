В Уфе водитель устроил дрифт на Восточном выезде

В Уфе инспекторы ГИБДД задержали водителя, который устроил дрифт на Восточном выезде. Об этом сообщил глава Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

Фото №1 - В Уфе водитель устроил дрифт на Восточном выезде

Запись опасной езды ВАЗ-2114 появилась в социальных сетях. 22-летний парень без водительских прав совершал опасные маневры. Выяснилось, что с 2022 года нерадивый водитель 90 раз привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.

В этот раз водитель отечественного авто был привлечен к административной ответственности по шести нарушениям ПДД, в том числе, за управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством. Он отбывает наказание в виде административного ареста сроком на 5 суток. Автомобиль помещён на специализированную стоянку.

Фото: ГИБДД РБ. 

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