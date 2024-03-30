В Уфе водитель устроил дрифт на Восточном выезде

В этот раз водитель отечественного авто был привлечен к административной ответственности по шести нарушениям ПДД, в том числе, за управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством. Он отбывает наказание в виде административного ареста сроком на 5 суток. Автомобиль помещён на специализированную стоянку.