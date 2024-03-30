Волонтёры из Башкирии вернулись из зоны СВО

Доставили всё самое нужное. Чекмагушевские волонтёры вернулись из зоны специальной военной операции. На Донбассе активисты встретились со своими земляками, которые выполняют боевые задачи, и передали именные посылки для каждого из бойцов.
Возглавлял гуманитарную колонну советник главы администрации Чекмагушевского района по вопросам контрактной службы. Вместе с другими волонтёрами он, в частности, доставил в зону СВО два автомобиля. Это внедорожники УАЗ и «Нива».
Гуманитарную помощь для чекмагушевцев, проходящих службу в зоне СВО собирали всем районом. Помогали как предприниматели, так и обычные жители. Это уже 23 по счёту гуманитарный конвой, который с начала специальной военной операции из Чекмагушевского района отправили на Донбасс.