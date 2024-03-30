В Башкирии продолжается набор добровольцев на службу по контракту

Всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по телефону, номер на ваших экранах. Также желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и на сайте башбат.рф