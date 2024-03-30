В Башкирии участник СВО посетил волонтёрский штаб «Всё для Победы!»

Участник специальной военной операции посетил волонтёрский штаб «Всё для Победы!» в селе Иглино. Бойцу с позывным «Оса» показали, как изготовляются все изделия, предназначенные для фронта.

За год существования штаба на передовую было отправлено около пятисот маскировочных сетей, более трехсот накидок «Лешего», пяти тысяч окопных свечей и такого же количества сухих душей. Сейчас солдат находится в краткосрочном отпуске – на передовую с собой он заберет небольшую гумпомощь.