Радий Хабиров рассказал об иконотворце из Башкирии

Мужчина не только вырезает иконы из дерева, но и изготавливает в своей столярной мастерской кухонную утварь, мебель и другие изделия. В 2023 году Губачев обратился в администрацию района и получил по линии Минтруда господдержку, отметил Глава Башкортостана. Также Радий Хабиров напомнил жителям региона, что с мерами поддержки для бизнеса можно ознакомиться на инвестпортале республики.