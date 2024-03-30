В Башкирии родители будущих выпускников сдали ЕГЭ

Сдаем вместе! В Башкортостане родители будущих выпускников сдали единый госэкзамен по истории. В рамках всероссийской акции более 100 родителей смогли поменяться местами со своими детьми и пройти всю процедуру ЕГЭ: от прохода в экзаменационный пункт до получения своих результатов. Сегодня в двух столичных школах родители смогли проверить свои знания.

А пока не переживать, тренируются родители. При подготовке к ЕГЭ огромное значение имеют не только знания, но и правильный психологический настрой, уверенность в своих силах. И здесь роль семьи, родителей невозможно переоценить. У Марины Ернасьян сын заканчивает 11 класс в Республиканской художественной гимназии-интернате имени Давлеткильдеева. Мама с удовольствием согласилась принять участие во всероссийской акции.

Всё в точности как на экзамене у детей. Как правило, в аудиторию с собой можно взять лишь ручку и паспорт. Организаторы сохранили все процедурные моменты. Для акции были разработаны сокращенные варианты экзаменационных работ, составленных из заданий, аналогичных тем, которые будут предложены участникам ЕГЭ.

В Уфе акция «Сдаём вместе! День сдачи ЕГЭ родителями» проходит с 2016 года. Некоторые не первый раз принимают в ней участие.

Кроме того, родители школы №97 тоже смогли пройти всю экзаменационную процедуру от начала и до конца. У Азамата Урлубаева сын окончил школу в 2023 году и уже поступил в университет. Как рассказывает отец выпускника, такая репетиция не вызвала у него волнения.