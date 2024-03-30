В Уфе прошли соревнования Ufa Hack 2024

Отличная возможность обменяться опытом и прокачать навыки коммуникации. В Уфе завершился региональный этап соревнования по продуктовому программированию для веб-разработчиков, дизайнеров и менеджеров Ufa Hack 2024.
Состязания прошли в формате хакатон – когда участники решают поставленную перед ними задачу в определенный срок.
В течение двух дней командам предстояло выбрать один из кейсов и разработать с нуля полноценный продукт. Призовой фонд состязаний составил 200 тысяч рублей. В республиканском хакатоне участвовало 20 команд.