В Башкирии для студентов агропромышленного колледжа прошёл «Урок мужества»

Разговор о человеческих качествах, о том, что такое мужество, честь и достоинство. В селе Иглино прошёл «Урок мужества». На встречу со студентами филиала Башкирского агропромышленного колледжа пришли ветераны боевых действий.

Они поделились с ребятами воспоминаниями об участии в военных действиях, рассказали о Героях Великой Отечественной войны, на которых нужно равняться, и о том, как важна настоящая мужская дружба. Студенты, в свою очередь, задавали различные вопросы, в том числе о службе в Вооруженных силах, ведь этим парням вскоре предстоит пополнить ряды Российской Армии.