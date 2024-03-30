В Башкирии прошёл Республиканский форум юных инспекторов дорожного движения

Участниками масштабного мероприятия стали 250 школьников из районов и городов Башкортостана. Юные инспекторы более полувека помогают сотрудникам Госавтоинспекции следить за порядком на дорогах.

Движение насчитывает более 23 тыс. школьников. В рамках форума участники работали на шести тематических площадках. В качестве заданий им, например, нужно было написать проект по совершенствованию транспортной системы, либо принять участие в квест-игре. Основная функция, которую выполняют члены ЮИД – объяснять правила дорожного движения сверстникам, или детям, которые младше них.