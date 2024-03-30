В Башкирии прошёл Республиканский форум юных инспекторов дорожного движения

Участниками масштабного мероприятия стали 250 школьников из районов и городов Башкортостана. Юные инспекторы более полувека помогают сотрудникам Госавтоинспекции следить за порядком на дорогах.
Движение насчитывает более 23 тыс. школьников. В рамках форума участники работали на шести тематических площадках. В качестве заданий им, например, нужно было написать проект по совершенствованию транспортной системы, либо принять участие в квест-игре. Основная функция, которую выполняют члены ЮИД – объяснять правила дорожного движения сверстникам, или детям, которые младше них.
На специальной выставке также были представлены лучшие творческие работы, на которых участники изобразили соблюдение правил дорожного движения. Работали интерактивные площадки для детей. В частности, в мобильном автогородке, все желающие могли проверить свои знания ПДД. Подобный форум в этом году проходит второй год подряд.