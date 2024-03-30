В Уфе стартовала первая экскурсионная программа проекта «Уфа РяДом»

Он реализуется на грант главы столичной администрации в номинации «450 лет Уфе». Для 50 школьников, в числе которых подопечные фондов, социальных центров, особенные дети, провели экскурсию. Точкой сбора стало пространство «РяДом», находящееся на исторической улице Уфы – Октябрьской Революции. Участники отправились в увлекательное путешествие по столице, знакомились с памятниками архитектуры и городскими легендами.