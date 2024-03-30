В Башкирии определили победителей конкурса «Алга всей семьей»

В республике определили победителей семейного конкурса «Алга всей семьей». Призёрами стали 24 человека из разных районов и городов Башкортостана. Акция проходила в дни голосования на выборах Президента России.

Участники должны были прийти всей семьей на свой избирательный участок, сделать выбор и написать об этом пост в социальных сетях. Всего участниками акции стали более 21 тыс. человек. Счастливчиками – чуть больше двух десятков. Они получат ценные призы в виде бытовой техники либо путевок на отдых в санатории.