В Уфе в Театре кукол состоялась первая премьера

В обновленном Башкирском театре кукол состоялась первая премьера. Над новым спектаклем «Винни-Пух» по мотивам произведений Алана Милна и Бориса Заходера творческий коллектив начал работать ещё в прошлом году. Это старая добрая история, которая понравится не только малышам, но и их родителям, заставит мам и пап вспомнить и своё детство.

Авторы подготовили сюрприз, внедрив в постановку одного нового героя – взрослого человека, который ищет себя. Он забыл, что такое быть ребёнком.

Билеты на премьерный показ были проданы все. Из новшеств – спектакль идёт с антрактом. До реконструкции такое не практиковалось. Театр кукол сейчас переживает второе рождение. Спектакли, поставленные до обновления здания, уже адаптированы под новую сцену. За три месяца работы постановки посетили более 30 тысяч зрителей.

Волна
БАШКОРТТАР-БСТ