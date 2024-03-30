В Уфе в Театре кукол состоялась первая премьера

В обновленном Башкирском театре кукол состоялась первая премьера. Над новым спектаклем «Винни-Пух» по мотивам произведений Алана Милна и Бориса Заходера творческий коллектив начал работать ещё в прошлом году. Это старая добрая история, которая понравится не только малышам, но и их родителям, заставит мам и пап вспомнить и своё детство.
Авторы подготовили сюрприз, внедрив в постановку одного нового героя – взрослого человека, который ищет себя. Он забыл, что такое быть ребёнком.
Билеты на премьерный показ были проданы все. Из новшеств – спектакль идёт с антрактом. До реконструкции такое не практиковалось. Театр кукол сейчас переживает второе рождение. Спектакли, поставленные до обновления здания, уже адаптированы под новую сцену. За три месяца работы постановки посетили более 30 тысяч зрителей.