Эдуард Латыпов стал бронзовым призёром масс-старта на чемпионате России в Тюмени

В Тюмени в рамках чемпионата России по биатлону прошла гонка с общего старта на 15 километров с четырьмя огневыми рубежами. Спортсмен из Башкортостана Эдуард Латыпов стал бронзовым призёром масс-старта.

Он преодолел дистанцию с двумя промахами и отстал от лидера на 21 секунду. Победителем стал Карим Халили, отработавший на рубеже на ноль, серебряную медаль с одним промахом завоевал белорус Степан Данилов. В воскресенье программу чемпионата России по биатлону завершат женский масс-старт и мужская эстафета.