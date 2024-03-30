В Уфе стартовала спартакиада «Трудовые резервы»

Башкортостана. Это состязание среди трудовых коллективов предприятий республики. В нем примут участие 2500 спортсменов-любителей. За два месяца они успеют выступить по 17 видам спорта, а также сдать тесты комплекса «Готов к труду и обороне» на новых спортивных площадках Уфы. Лучшие команды республики получат возможность принять участие в финальных этапах спартакиады, которые пройдут в июне в Калининграде.