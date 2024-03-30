В Уфе открылся новый спортивный объект

Он расположился в центре развития и спорта «Октябрьский». За год там соорудили большой и новый скалодром. Заниматься там смогут не только профессионалы, но и начинающие спортсмены, а также новички в любом возрасте.

В столичный скалодром можно прийти с семьями, друзьями и коллегами. Организаторы проекта предлагают 150 трасс разной сложности, подходящие для всех возрастов и уровней подготовки. Это уже второй скалодром в Октябрьском районе столицы, первый был построен в спорткомплексе «Астра».

В рамках развития комплекса «Октябрьский» строим новые объекты — есть теннис, лазертаг, танцы, каратэ, получаем новую площадку «Скалодром 5+», будет востребована территория, приглашаем всех заниматься здоровым. Сергей Плотников, глава администрации Октябрьского района г. Уфы

Сюда вложили не только финансы, но душу и силу, объект получился красивым и достойным, он создан не только для спортсменов, а для людей любого возраста, от маленьких до пожилых. Денис Мусин, генеральный директор Центра развития и спорта «Октябрьский»

Это самый крупный крытый скалодром в Башкортостане. Лучше всего зал подходит для массового скалолазания и начинающих спортсменов. У организаторов также есть планы построить ещё один стандартный сектор для лазания на скорость.

Нравятся решения, которые здесь применили наши энтузиасты, видим красивую раскраску и рельеф, объем воздуха, достаточно хорошее освещение, отличные условия для родителей и гостей. Современный подход, мне очень нравится. Сергей Степанов, главный тренер сборной России по скалолазанию

Занятия на новом скалодроме будут платными, но в республике планируют оказать поддержку муниципальным школам.

Объект построен силами коммерческого сектора, предприниматели вовлечены в то, чтобы дети занимались спортом, развивались, проводили досуг. Артём Новиков, заместитель министра спорта Республики Башкортостан

Также на объекте будут бесплатные занятия для детей военнослужащих участников СВО. Одновременно заниматься скалолазанием смогут 60-70 человек.

Много скалодромов видел, нахождение здесь просто праздник, мне 76 лет, последние 30 лет занимаюсь альпинизмом, скалолазанием, ледолазанием, это позволяет мне быть бодрым и здоровым. Александр Воскресенский, участник чемпионата мира по ледолазанию