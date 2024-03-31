В Уфе полиция разыскивает двух подростков

Накануне в Отдел полиции № 6 Управления МВД России по Уфе поступило сообщение о пропаже двух несовершеннолетних. Со слов родителей, они вместе ушли гулять, но потом перестали выходить на связь. В настоящее время о местонахождении детей ничего неизвестно.
Подростков разыскивают 170 человек. В их числе – добровольцы, сотрудники полиции и МЧС. К поискам привлечены кинологи, задействованы беспилотники.
Информация о пропавших подростках представлена на фото.
В пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии сообщили, что в лесу в районе 6-й пристани Уфы нашли портфели пропавших детей. В настоящее время поиски ведутся вдоль берега. Запланированы водолазные работы.
Если Вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемых, сообщите в ближайший отдел полиции или по телефонам: (347) 279-39-02, 02 (102 – с мобильного) или на круглосуточный телефон доверия МВД по РБ (347) 279-32-92.