В Уфе полиция разыскивает двух подростков

Накануне в Отдел полиции № 6 Управления МВД России по Уфе поступило сообщение о пропаже двух несовершеннолетних. Со слов родителей, они вместе ушли гулять, но потом перестали выходить на связь. В настоящее время о местонахождении детей ничего неизвестно.

Подростков разыскивают 170 человек. В их числе – добровольцы, сотрудники полиции и МЧС. К поискам привлечены кинологи, задействованы беспилотники.

Информация о пропавших подростках представлена на фото.

В пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии сообщили, что в лесу в районе 6-й пристани Уфы нашли портфели пропавших детей. В настоящее время поиски ведутся вдоль берега. Запланированы водолазные работы.