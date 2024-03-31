В Башкирию придет аномально теплая погода

По информации синоптиков Башгидрометцентра, 1 и 2 апреля дневная температура воздуха в республике будет достигать значений от +5 до +10 градусов. Ночью прохладно – от -3 до +2. В эти дни в некоторых районах пройдут кратковременные дожди, а по юго-востоку региона – дожди со снегом.