Два города Башкирии получили высокую Всероссийскую премию в области туризма

Сразу два города Башкирии стали обладателями Всероссийской премии «Туристические города». Об этом сообщает Глава республики Радий Хабиров в своем телеграм-канале.

Фото №1 - Два города Башкирии получили высокую Всероссийскую премию в области туризма

Первое место в номинации «Город событийного туризма» занял город Бирск, на площадке которого проводятся ежегодные фестивали.  

Фото №2 - Два города Башкирии получили высокую Всероссийскую премию в области туризма

Вторым стал город Благовещенск, одержавший победу в номинации «Город промышленного туризма». По словам руководителя региона, обе награды послужат новым перспективным направлением развития туризма.

Поздравляю команды Бирска и Благовещенска, жителей этих городов, всех, кто имеет отношение к индустрии туризма в Башкортостане. Наш край богат прекрасной природой, а теперь мы подтягиваем и то, что можно назвать «рукотворной» частью. Проводим действительно интересные мероприятия и разрабатываем популярные маршруты. 

Радий Хабиров, Глава Башкирии

Фото: Радий Хабиров, ТГ

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