Два города Башкирии получили высокую Всероссийскую премию в области туризма

Сразу два города Башкирии стали обладателями Всероссийской премии «Туристические города». Об этом сообщает Глава республики Радий Хабиров в своем телеграм-канале.
Первое место в номинации «Город событийного туризма» занял город Бирск, на площадке которого проводятся ежегодные фестивали.
Вторым стал город Благовещенск, одержавший победу в номинации «Город промышленного туризма». По словам руководителя региона, обе награды послужат новым перспективным направлением развития туризма.
Фото: Радий Хабиров, ТГ