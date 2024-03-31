Два города Башкирии получили высокую Всероссийскую премию в области туризма

Поздравляю команды Бирска и Благовещенска, жителей этих городов, всех, кто имеет отношение к индустрии туризма в Башкортостане. Наш край богат прекрасной природой, а теперь мы подтягиваем и то, что можно назвать «рукотворной» частью. Проводим действительно интересные мероприятия и разрабатываем популярные маршруты.

Радий Хабиров, Глава Башкирии