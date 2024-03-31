В Башкирии продолжается работа по устранению ям на дорогах – Минтранс РБ

На дорогах Башкирии продолжается ямочный ремонт. По информации пресс-службы Минтранса республики, в настоящее время специалисты занимаются оцифровкой и устранением дефектов на дорожном полотне.

Затем вся эта информация фиксируется и вносится в систему контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).

По состоянию на 15 марта данная база содержала информацию о 4800 дефектах, из которых 1931 уже устранен.

Работы по ямочному ремонту ведутся с учетом погодных условий. Сейчас для устранения ям и выбоин на дорогах используется холодная асфальтобетонная смесь.

По заверениям властей, с 1 апреля работа по оцифровке дефектов на дорогах будет усилена: ее проведут по всему региону.