В Уфе продолжают искать двух пропавших подростков

В Уфе второй день ищут двух подростков. Накануне в отдел полиции №6 Управления МВД России по Уфе поступило сообщение о пропаже двух несовершеннолетних – 14-летнего Дамира Адигамова и 13-летнего Павла Паличева. Подростки вместе ушли гулять, родителям сказали, что будут в районе детского лагеря «Чайка» на улице Шафиева, но позже перестали выходить на связь.
На их поиски выходили отряды в составе порядка 250 человек – следователи и криминалисты совместно с сотрудниками полиции, экстренными службами, добровольческими группами. В пресс-службе МЧС по Башкортостану сообщили, что в лесу, в районе 6-й пристани Уфы, нашли портфели пропавших детей.
По факту безвестного исчезновения двоих подростков Следком возбудил уголовное дело. На реке Белой в месте предполагаемого исчезновения проводились также водолазные работы.