В Уфе продолжают искать двух пропавших подростков

В Уфе второй день ищут двух подростков. Накануне в отдел полиции №6 Управления МВД России по Уфе поступило сообщение о пропаже двух несовершеннолетних – 14-летнего Дамира Адигамова и 13-летнего Павла Паличева. Подростки вместе ушли гулять, родителям сказали, что будут в районе детского лагеря «Чайка» на улице Шафиева, но позже перестали выходить на связь.