Подтопление дворов и переливы дорог: в Башкирии начался паводок

В результате непрерывных дождей и потепления более десятка районов республики оказались в водной блокаде. В связи с повышением температуры и выпадением осадков на территории Хайбуллинского района произошло подтопление придомовых территорий и дорог.

Такая же ситуация коснулась деревни Сайраново Ишимбайского района. Там для местных жителей был организован пункт временного размещения, но эвакуация не потребовалась. Кроме того, на контроле у спасателей и Баймакский район – ширина перелива дороги Баймак – Семеново – Первомайское составила три метра. Организован постоянный мониторинг. Приход большой воды зафиксирован также в Туймазинском, Стерлибашевском, Зианчуринском районах. Кроме того, подтопление отдельных участков наблюдается в Уфе, Сибае, Давлеканово.