Подтопление дворов и переливы дорог: в Башкирии начался паводок

В результате непрерывных дождей и потепления более десятка районов республики оказались в водной блокаде. В связи с повышением температуры и выпадением осадков на территории Хайбуллинского района произошло подтопление придомовых территорий и дорог.
Такая же ситуация коснулась деревни Сайраново Ишимбайского района. Там для местных жителей был организован пункт временного размещения, но эвакуация не потребовалась. Кроме того, на контроле у спасателей и Баймакский район – ширина перелива дороги Баймак – Семеново – Первомайское составила три метра. Организован постоянный мониторинг. Приход большой воды зафиксирован также в Туймазинском, Стерлибашевском, Зианчуринском районах. Кроме того, подтопление отдельных участков наблюдается в Уфе, Сибае, Давлеканово.
Спасатели Главного управления МЧС России по Башкортостану работают в режиме повышенной готовности. Ожидается, что уровень воды в реках республики в этом году будет выше среднемноголетних значений. Поэтому контроль усилен и количество гидропостов в регионе доведено до 57. С целью разрыхления ледового покрова и безаварийного пропуска весеннего половодья на реках проведены взрывные работы. В Башкортостане в зону подтопления могут попасть 313 населенных пунктов.