Эксперт из Башкирии: «Импортозамещение – правильно выбранная тенденция»

В Башкортостане вырос индекс промышленного производства. Речь идет о показателях за первые два месяца этого года. Так, индекс в республике составил 109,1%. По России меньше почти на три пункта – 106,6%. Положительная динамика отмечена в двух секторах: обрабатывающем и энергетическом.