Эксперт из Башкирии: «Импортозамещение – правильно выбранная тенденция»

В Башкортостане вырос индекс промышленного производства. Речь идет о показателях за первые два месяца этого года. Так, индекс в республике составил 109,1%. По России меньше почти на три пункта – 106,6%. Положительная динамика отмечена в двух секторах: обрабатывающем и энергетическом.
К примеру, производство электрического оборудования выросло почти на 70%, лекарственных средств и материалов, применяемых в медицине – в 1,5 раза. В производстве машин и оборудования, пищевых продуктов, компьютеров, электронных и оптических изделий индекс составил более 130%.