Импортозамещение в Башкирии: как в регионе создают станкостроительный кластер

В Башкортостане взялись за строительство станков. Так отечественные предприниматели намерены слезать с иглы импортозамещения и создавать собственные иглы, а также двигатели и винтовые передачи. Уникальные бизнес-проекты реализуют крупные концерны Стерлитамака, а также индивидуальный предприниматель из Бирска. Инициативы поддерживают в правительстве.

Внешне похожий на телевизор, «Горизонт» теперь показывает, как реализуется импортозамещение. Производство автоматических токарных станков ЧПУ запустил Дмитрий Зырянов. Искал уникальный продукт. Первый проект автор отрисовал 11 лет назад. Приписка в названии «Б-3» – это версия. Предприниматель совершенствует станки и сам их программирует.

Детали на 70% российские, ещё 30 заказывают в Китае. Все элементы вытачивают по уникальным чертежам. Сами изготавливают корпус станка. За «Горизонтом» сейчас целая команда специалистов. Штат сотрудников будет увеличен.

Предприятие готовится к строительству производства с большим объёмом выпуска. Территорию площадью в 3 гектара без торгов выделили неподалёку. Такую поддержку бизнес получает после участия в «Инвестиционных часах» в администрации муниципалитета и в правительстве республики. Импортозамещению – особое внимание.

Токарные станки, уже не автоматические, могут начать собирать ещё и в Стерлитамаке. Существующий концерн «Инмаш» планирует построить новый цех и восстановить сварочное производство. Глава Башкортостана поддержал инициативы. Предприятие внушает уверенность: например, завод изготавливает запчасти для отечественных самолётов Sukhoi Superjet и готовится наладить поставки для отечественного лайнера МС-21.

Создание станкостроительного кластера – в числе прорывных проектов республики. Ключевым предприятием в его структуре станет производственное объединение НПО «Станкостроение», входящее в структуру «Ростеха». На заводе в пять раз увеличат мощности по литью и сборке оборудования, вложив в инвестпроект 7 млрд рублей.