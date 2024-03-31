Новые соглашения и запуск птицефабрики: в Уфе прошел форум «АгроКомплекс»

Из Поднебесной в этот раз было больше всего участников, которые представляли две крупные провинции. С представителями госучреждений и бизнеса из китайской провинции Хэнань встретился вице-премьер, министр сельского хозяйства республики. В беседе с ними Ильшат Фазрахманов отметил, что Башкортостан готов наращивать объёмы экспорта продуктов питания. В рамках агропромышленного форума гости из Поднебесной посетили Башкирский аграрный университет, Уфагормолзавод, индустриальный парк «Уфимский» и Башкирский научно-исследовательский центр по пчеловодству и апитерапии.