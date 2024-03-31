Новые соглашения и запуск птицефабрики: в Уфе прошел форум «АгроКомплекс»

Укрепляя продовольственную безопасность. 480 тонн мяса птицы в год планируют производить в Чекмагушевском районе. Увеличить объем халяльной продукции позволит модернизация птицефабрики «Чермасан». На этой неделе там запустили в работу один из обновленных корпусов. Старт был дан в рамках агропромышленного форума «АгроКомплекс». В Уфу приехали представители 360 компаний из 40 регионов России, а также делегации Китая, Нигерии, Белоруссии и Казахстана.
Для взрослого человека очень душно, а вот для трёхсуточных цыплят в самый раз. 36 по Цельсию – это температура воздуха, которая поддерживается в производственном корпусе. По мере роста птицы градус потихоньку снижают.
Никто ни бегает по птичнику, чтобы поймать и взвесить цыпленка. Желтые комочки сами с интересом запрыгивают на автоматические весы. Ежедневный замер массы обязателен – так птицеводы контролируют привес бройлеров.
За поголовьем в 12 тысяч смотрит один оператор. Этого вполне достаточно, учитывая, что все основные процессы – кормление, поение птицы и поддержание микроклимата в помещениях – автоматизированы.
Птицефабрика «Чермасан» была основана в 1976 году, в 2017-м из-за банкротства предприятие приостановило свою деятельность. Инвестпроект по возобновлению производства мяса птицы был рассмотрен в прошлом году на заседании «Инвестчаса» и получил статус приоритетного. И вот спустя 12 месяцев инвесторы в торжественной обстановке открывают после реконструкции уже второй из пяти существующих корпусов птицефабрики.
Во время открытия международной специализированной выставки «АгроКомплекс» дали старт не только работе нового производственного корпуса птицефабрики «Чермасан». В первой школе села Буздяк в рамках форума открыли агрокласс. Нынешняя экспозиция на форуме собрала рекордное количество участников. Столица республики на четыре дня превратилась в агропромышленный центр России.
Трансформация агропромышленного комплекса России в новых реалиях – один из ключевых вопросов, который обсудили на форуме. Он собрал на одной площадке ведущих представителей отрасли страны и зарубежья, с десяток ассоциаций, 360 компаний из 40 регионов России, а также делегации Китая, Нигерии, Белоруссии и Казахстана.
Всего на выставке представили 140 единиц сельхозтехники. Аграрии обсудили не только перспективы развития отношений между странами, но и увеличение товарооборота. Задача выставки – в первую очередь обмен опытом и заключение новых контрактов.
Из Поднебесной в этот раз было больше всего участников, которые представляли две крупные провинции. С представителями госучреждений и бизнеса из китайской провинции Хэнань встретился вице-премьер, министр сельского хозяйства республики. В беседе с ними Ильшат Фазрахманов отметил, что Башкортостан готов наращивать объёмы экспорта продуктов питания. В рамках агропромышленного форума гости из Поднебесной посетили Башкирский аграрный университет, Уфагормолзавод, индустриальный парк «Уфимский» и Башкирский научно-исследовательский центр по пчеловодству и апитерапии.
В рамках деловой части международной выставки «АгроКомплекс» были заключены соглашения о сотрудничестве между Минсельхозом региона и Федеральным центром развития экспорта продукции агропромышленного комплекса России Федерации, а также с компанией «Щелково Агрохим». В первом случае подписанные документы должны вовлечь сельхозпредприятия в экспортную деятельность, а во втором – помочь хозяйствам с внедрением современных технологий возделывания сельскохозяйственных культур.