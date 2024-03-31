В Уфе реализуют проект функционального питания

Меню по генетическому паспорту. В столице Башкортостана на базе кампуса Евразийского научно-образовательного центра обсудили реализацию проекта по функциональному питанию. Идея в том, чтобы использовать экологически чистое отечественное сырье, новейшие технологии пищевой промышленности и последние достижения науки. Эта работа уже активно ведется вузами республики.

К приготовлению еды в этой лаборатории подходят по-научному. Прежде, чем создать конечное изделие, ученые экспериментируют с составом и изучают полученные свойства. Одним из последних продуктов стал аналог куриного паштета с добавлением хумуса, то есть пюре из нута. Блюдо получило название мустет.

Организация сбалансированного питания – одна из задач, которую ставят ученые на кафедре специальной химической технологии. Правда, в созданной ими еде как раз таки почти отсутствует химия.

Делать еду вкусной, полезной и, что немаловажно, с использованием сырья, выращенного в регионе. А еще ученые развивают персонализированный подход к питанию, то есть подбор блюд под конкретного человека с учетом его заболеваний или недостатка определенных веществ в организме. Для этого студенты прямо на кафедре проводят обследование.

Проект по реализации функционального питания реализуют силами нескольких вузов и институтов республики. Тот же мясорастительный паштет ученые Нефтяного делали совместно со специалистами из Аграрного. На факультете пищевых технологий, например, активно создают продукты на основе кобыльего молока. В создаваемой линейке также сухое кобылье молоко с морковным соком для улучшения органов зрения и шоколад без сахара, опять же на основе кобыльего молока – для диабетиков. Исследования проводят в тесной кооперации с предпринимателями, запуская в производство свои продукты. Отдельное место занимают классическая молочка, но без лактозы, на которую у 10% населения аллергия.

Как говорят ученые, с учетом географических особенностей у жителей Башкортостана наблюдается дефицит йода, железа и селена. Также не хватает белка, а вот жирной пищи, наоборот, больше. Все эти особенности учитываются при создании рациона.

Функциональные продукты питания ученые представили на агровыставке. Здесь и сушеные снеки, и сублимированные супы. Проекты по созданию системы инновационного питания разрабатывают под эгидой Евразийского НОЦ.