На выставке «Россия» в Москве прошли тематические дни Минфина Башкирии

Более 17 тысяч человек посетили тематические дни Министерства финансов Республики Башкортостан на Международной выставке-форуме «Россия». Гости башкирского стенда знакомились с культурой и традициями региона, узнали о тайнах золотого самородка «Ирендыкский медведь» и женском национальном украшении хакал, которое служило не только оберегом, но и «финансовой подушкой» ее обладательницы.

В Москве распустилось башкирское денежное дерево желаний! Так стартовали Дни Министерства финансов республики на Международной выставке-форуме «Россия», продолжив линию тематических событий на стенде Башкортостана. Листья дерева – это написанные на бумаге желания, которые помогут превратить мечты в правильно сформулированные финансовые цели. Гости «Финансовой галактики» узнали, как создать финансовую подушку безопасности, досрочно погасить кредиты, накопить «13-ю зарплату».

Дни башкирского Минфина прошли в рамках стратегии повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры до 2030 года, утвержденной Правительством России и разработанной специалистами федерального Министерства финансов совместно с профильными ведомствами.

Гостями «Финансовой галактики» стали и высокие руководители федеральных финансовых структур, с которыми принимающая сторона находится в постоянном рабочем и дружеском контакте. Причем многие из них имеют корни из Башкортостана.

Гости высоко оценили тематические мероприятия, которые прошли в рамках «Финансовой галактики» и даже приняли участие в финансовых мастер-классах, которые проводили специалисты Минфина Башкортостана.

По итогам состоявшейся на полях форума деловой встречи руководители финансовых структур подтвердили готовность поддержать и принять участие в федеральных и республиканских проектах, направленных на развитие финансового рынка, в том числе экспериментальный проект партнерского финансирования, реализуемого в Башкортостане.