Художник из Уфы рассказал о создании картины «Молись, брат, я прикрою»

«Молись, брат, я прикрою» – так называется картина уфимца Александра Скорнякова. На полотне изображены два солдата на линии боевого соприкосновения. Один из них, мусульманин, читает намаз. В это время его прикрывает боевой товарищ.

О творческой работе многие узнали из поста в соцсетях, который опубликовал Глава Башкортостана. Затем как по цепочке ее начали транслировать во всех СМИ страны. Работа нашла большой отклик, и мы решили узнать у автора, как создавалась картина и чем вдохновлялся художник. Интервью с Александром Скорняковым – в нашем видео.