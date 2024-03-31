Что изменится для россиян с 1 апреля

Социальные пенсии вырастут на 7,5%. Их индексация проводится ежегодно и зависит от темпов роста прожиточного минимума пенсионеров за прошедший год. Такие выплаты получают граждане, у которых недостаточно подтвержденного стажа для начисления страховой пенсии, а также люди с инвалидностью и потерявшие кормильца.

Также с 1 числа во всех российских регионах должны увеличить оклады медицинским работникам. Это повышение станет первым шагом к выравниванию доходов врачей и медсестер в регионах. Заработная плата, предполагается, повысится до 50%. При этом дополнительные выплаты сохранятся. Окончательный размер прибавки определят местные власти.

Отныне после трех неудач при сдаче экзамена на права повторную попытку можно будет сделать не раньше чем через месяц и не позже чем через три. По новым правилам четвертую пересдачу назначат в срок от шести до девяти месяцев. А вот автомобилистов, лишенных документа за нетрезвую езду, допустят в ГИБДД заново только через год с момента истечения срока наказания.