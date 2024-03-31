Что изменится для россиян с 1 апреля

Новые сроки пересдачи экзамена на права, штрафы за задержку рейсов авиаперевозчикам, ограничения для «наливаек». Какие нововведения вступают в силу с 1 апреля?
Социальные пенсии вырастут на 7,5%. Их индексация проводится ежегодно и зависит от темпов роста прожиточного минимума пенсионеров за прошедший год. Такие выплаты получают граждане, у которых недостаточно подтвержденного стажа для начисления страховой пенсии, а также люди с инвалидностью и потерявшие кормильца.
Также с 1 числа во всех российских регионах должны увеличить оклады медицинским работникам. Это повышение станет первым шагом к выравниванию доходов врачей и медсестер в регионах. Заработная плата, предполагается, повысится до 50%. При этом дополнительные выплаты сохранятся. Окончательный размер прибавки определят местные власти.
Отныне после трех неудач при сдаче экзамена на права повторную попытку можно будет сделать не раньше чем через месяц и не позже чем через три. По новым правилам четвертую пересдачу назначат в срок от шести до девяти месяцев. А вот автомобилистов, лишенных документа за нетрезвую езду, допустят в ГИБДД заново только через год с момента истечения срока наказания.
Штраф для авиаперевозчиков за просрочку доставки пассажира, багажа или груза увеличится примерно в четыре раза и составит 100 рублей за каждый час просрочки, но не более чем 50% от провозной платы. Исключение – обстоятельства, не зависящие от перевозчика. Пассажир также вправе потребовать возмещения убытков сверх штрафа.
Сдавать квартиры, в том числе на короткий срок, теперь можно будет только при условии соблюдения прав и законных интересов соседей. Кроме того, нельзя будет сдавать в аренду жилплощадь без счетчиков. Это позволит избежать ситуаций, когда за съемщика вынуждены платить остальные жильцы дома.
Регионы смогут устанавливать собственные требования к продаже пива, сидра и других алкогольных напитков в любых заведениях общепита, расположенных в домах и на прилегающих территориях. Новое правило не коснется ресторанов. На так называемые «наливайки» часто жалуются жители многоэтажек, в которых они открыты. К слову, регионы также сами смогут регулировать время продажи слабоалкогольных напитков.
С 1 апреля изменится процесс согласования перепланировки квартир. Теперь любое изменение границ или площади, а также образование новых помещений будет считаться перепланировкой. Кроме того, упрощается перевод жилого помещения в нежилое и обратно. Изменения позволят обеспечить единообразие правоприменительной практики и защитить права граждан.