Эксперименты и уличные представления: как в Уфе развиваются частные театры

Вся жизнь – игра. Свой профессиональный праздник на этой неделе отметили те, для кого это не просто слова, – служители театров. Большинство людей хотя бы раз посещали государственные и академические. Но в республике есть и частные подмостки. Они ставят драматические постановки, танцевальные спектакли, отказываются от текстовых форматов и выбирают пантомиму и клоунаду. О тех, кто предпочитает камерность большим площадкам, – в нашем сюжете.

На одном уровне со зрителем. Здесь нет подмостков и красного бархата кресел. Минимум декораций. Но билеты на премьеру спектакля «Пьяные» «The Театра» проданы все. Почти 11 лет назад проект создали выпускники театрального факультета УГАИ. Сегодняшняя труппа – это симбиоз профессиональных актёров и учеников, окончивших их же курсы.

В этот раз актёры приглашают зрителей пережить восемь жизненных ситуаций. Трагичных, отчаянных, комичных, раздирающих. Название «Пьяные», но акцент не на этом: алкоголь здесь лишь средство, которое развязывает язык.

«The Театр» – один из первых частных в Уфе. В отличие от государственных, он существует только на то, что смог заработать. И вместе с тем частные театры позволяют себе больше экспериментов, отходя от академизма.

Искусству иногда не нужна и сцена. Ведь площадкой может стать весь мир. Раз в год для российских уличных театров эту роль играет Уфа. «Айда Фест» – фестиваль, который придумала Анастасия Гайнанова. Без грима её узнают не все, но в образе она знакома многим уфимцам уже много лет. Основательница театра De Bufo. Актёры работают в жанре пантомимы. Она решила познакомить республику с калейдоскопом уличного искусства.

Они не молчат, просто говорят на другом языке. Языке тела, мимики. И уже во время постановки поражаешься: понятна каждая сцена, улавливается каждая так и не произнесенная реплика. Пантомиму чаще ассоциируют с комедией. Постановка «Фамилия». Здесь с юмором о самом важном – близких. Но этот жанр способен быть и трагичным.

В репертуаре De Bufo есть трогающий сердца зрителей и очаровывающей своей красотой спектакль «Постскриптум». Герои перед тем, как уйти в последний путь, вспоминают: а что осталось за спиной?