Эксперименты и уличные представления: как в Уфе развиваются частные театры

Вся жизнь – игра. Свой профессиональный праздник на этой неделе отметили те, для кого это не просто слова, – служители театров. Большинство людей хотя бы раз посещали государственные и академические. Но в республике есть и частные подмостки. Они ставят драматические постановки, танцевальные спектакли, отказываются от текстовых форматов и выбирают пантомиму и клоунаду. О тех, кто предпочитает камерность большим площадкам, – в нашем сюжете.
На одном уровне со зрителем. Здесь нет подмостков и красного бархата кресел. Минимум декораций. Но билеты на премьеру спектакля «Пьяные» «The Театра» проданы все. Почти 11 лет назад проект создали выпускники театрального факультета УГАИ. Сегодняшняя труппа – это симбиоз профессиональных актёров и учеников, окончивших их же курсы.
В этот раз актёры приглашают зрителей пережить восемь жизненных ситуаций. Трагичных, отчаянных, комичных, раздирающих. Название «Пьяные», но акцент не на этом: алкоголь здесь лишь средство, которое развязывает язык.
«The Театр» – один из первых частных в Уфе. В отличие от государственных, он существует только на то, что смог заработать. И вместе с тем частные театры позволяют себе больше экспериментов, отходя от академизма.
Искусству иногда не нужна и сцена. Ведь площадкой может стать весь мир. Раз в год для российских уличных театров эту роль играет Уфа. «Айда Фест» – фестиваль, который придумала Анастасия Гайнанова. Без грима её узнают не все, но в образе она знакома многим уфимцам уже много лет. Основательница театра De Bufo. Актёры работают в жанре пантомимы. Она решила познакомить республику с калейдоскопом уличного искусства.
Они не молчат, просто говорят на другом языке. Языке тела, мимики. И уже во время постановки поражаешься: понятна каждая сцена, улавливается каждая так и не произнесенная реплика. Пантомиму чаще ассоциируют с комедией. Постановка «Фамилия». Здесь с юмором о самом важном – близких. Но этот жанр способен быть и трагичным.
В репертуаре De Bufo есть трогающий сердца зрителей и очаровывающей своей красотой спектакль «Постскриптум». Герои перед тем, как уйти в последний путь, вспоминают: а что осталось за спиной?
Уличный театр – это не только о свободе актёров. Все актёры театра имеют вторую работу. Уличное искусство – это не коммерчески выгодный проект. Определенный доход есть, но существовать только на него невозможно. Даря людям духовную пищу, не всегда можно заработать себе на материальную. Но на вопрос, стоит ли заниматься этим дальше, они ответят: «Слова здесь излишни».