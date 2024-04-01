В Уфе продолжаются поиски двух подростков, пропавших три дня назад

Как сообщают волонтеры «ЛизаАлерт. Башкортотстан», накануне вечером штаб был свернут, решили не использовать силы горожан в ночное время суток. При этом поиски пропавших подростков продолжаются.

Добровольцы просят всех, кто принимает участие в поисках, не подходить близко к водоемам из-за невозможности определить толщину льда. Любые допсилы в данной области поиска только осложняют работу со следами.

Если у вас есть возможность помочь, вы можете выполнить следующие задачи: отправить ориентировку в любое сообщество в социальных сетях и в городские чаты; распечатать 5-7 ориентировок и отнести в ближайшие магазины у вашего дома; оклеить ориентировками подъезды дома, где вы живете; оповестить водителя транспорта, на котором вы добираетесь на работу. Штаб возобновит работу 1 апреля в 12.00. Представители группы «ЛизаАлерт»

Напомним, в Уфе ищут Павла Паличева и Дамира Адигамова. Оба 2010 года рождения. Они пропали 30 марта. Родителям сказали, что будут находиться возле детского оздоровительного лагеря «Чайка» на ул. Шафиева. Но домой дети так и не вернулись и не выходят на связь. В лесополосе недалеко от реки Белой были найдены их рюкзаки.

Все поступающие свидетельства тщательно проверяются, работы ведутся в городской и природной среде, задействованы кинологи.

Всем желающим принять участие в поисках, необходимо приехать в штаб. Он расположен в школе № 40 по адресу: г. Уфа, ул. Шафиева, 1, вход через спортзал. Координаты точки сбора: 54.766145, 55.998231. С собой нужно иметь тёплую одежду, крепкую непромокаемую обувь, заряженный телефон, перекус, горячее питьё, скотч, фонарь (при наличии).

В группе «Башрегионспас» обратились к гражданам с просьбой не распространять недостоверную и непроверенную информацию, ориентироваться исключительно на информацию от правоохранительных органов, спасателей и поисково-спасательных отрядов. О местонахождении пропавших можно сообщить по номеру 112 или 8-937-31-02-112.

Добавим, по факту исчезновения подростков в Уфе возбуждено уголовное дело.