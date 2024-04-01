В Башкирии талые воды подходит к придомовым территориям

За прошедшие сутки в Систему-112 поступило 11 сообщений о подтоплении придомовых территорий паводковыми водами. По данным пресс-службы госкомитета Башкирии по ЧС, с начала паводкоопасного периода поступило таких 311 сообщений.

Максимальный подъем уровня воды за сутки отмечается:

- на реке Кармасан возле села Старогумерово Кушнаренковского района, уровень воды за сутки поднялся на 48см и составил 251 см. Выход реки на пойму при 390 см.

- на реке Каряка рядом с деревней Верхнебиккузино Кушнаренковского района, уровень воды за сутки поднялся на 37 см и составил 136 см. Выход реки на пойму при 244 см.

- на реке Чермасан в районе населенного пункта Нижнесаитово Кушнаренковского района зафиксирован рост на 33 см. Текущий уровень воды составил 358 см. Выход реки на пойму при 540 см.

На территории пяти районов затоплены 2 участка дороги и 3 низководных моста – в Баймакском, Хайбуллинском, Миякинском, Кушнаренковском и Чишминском районах.

Напомним, в ближайшие несколько дней в Башкирии прогнозируется аномальное потепление.