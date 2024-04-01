С 1 апреля выросли штрафы для авиакомпаний за задержку авиарейса

С 1 апреля размер штрафа, который авиакомпании будут выплачивать пассажирам за задержку рейса, составит 100 рублей. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на изменения в Воздушном кодексе.

Сообщается, что раньше за просроченное время доставки пассажира или багажа авиакомпания платила штраф в размере 25% от установленного МРОТ за каждый час просрочки, но не более половины от стоимости перевозки. Для начисления штрафов базовый МРОТ составляет 100 рублей. По новым правилам максимальное возмещение составит не более половины стоимости билета.