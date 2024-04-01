В Уфе спасатели помогли собаке, провалившейся под лед на реке

Поздно вечером 31 марта в Уфе в экстренные службы обратились очевидцы. Они рассказали, что на середине реки Уфы в районе улицы Цимлянской, 22, под лед провалилась собака.

Как рассказали в пресс-службе Управления гражданской защиты по городу, обратившиеся побоялись самостоятельно прийти на помощь животному, так как лед в этом месте уже рыхлый.

На место происшествия прибыли сотрудники поисково-спасательного отряда. Один из них в защитном гидрокостюме добрался до собаки и вытащил ее из полыньи. Сообщается, что она очень сильно замерзла, передвигаться самостоятельно не могла. Спасатель нес животное на руках до самого берега.

Очевидцы забрали собаку домой, сообщили в пресс-службе ведомства.