Башкирские парламентарии увеличили штрафы за выгул собак без намордников

Депутаты Госсобрания Башкирии приняли закон «О внесении изменения в статью 13.7 Кодекса Республики Башкортостан об административных правонарушениях». По информации пресс-службы Курултая, размер штрафов за выгул собак без намордника и поводка существенно увеличен.
Теперь перемещение или выгул собак без поводка и намордника в общественных местах грозит административным штрафом в размере от 2000 до 4000 рублей. Исключение – комнатные декоративные породы собак.
Председатель республиканского парламента Константин Толкачев отметил, что ранее размер штрафа составлял от 500 до 2000 рублей.