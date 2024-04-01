Радий Хабиров рассказал о развитии в Башкирии системы среднего профобразования

В Башкирии несколько лет назад начались серьезные преобразования в системе среднего профессионального образования, так как кадровый вопрос всегда остается одним из главных для экономики.
Об этом сегодня в своем телеграм-канале написал Глава республики Радий Хабиров. Он отметил, что регион активно поддерживает талантливых преподавателей и мастеров производственного обучения. Только в 2022 году было учреждено 10 грантов в размере 690 тысяч рублей для лучших из них. В прошлом году количество грантов выросло до 20.
Также руководитель республики напомнил о большой программе комплексного капитального ремонта учреждений СПО, которая уже реализуется. Это впервые за 30 лет. Ежегодно на эти цели выделяется на нее полмиллиарда рублей. По мнению Радия Хабиров, объединив федеральные и республиканские ресурсы, к 2030 году во всех колледжах и общежитиях Башкирии будет наведен полный порядок.
Фото: Радий Хабиров, ТГ