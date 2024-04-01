Радий Хабиров рассказал о развитии в Башкирии системы среднего профобразования

В Башкирии несколько лет назад начались серьезные преобразования в системе среднего профессионального образования, так как кадровый вопрос всегда остается одним из главных для экономики.

Об этом сегодня в своем телеграм-канале написал Глава республики Радий Хабиров. Он отметил, что регион активно поддерживает талантливых преподавателей и мастеров производственного обучения. Только в 2022 году было учреждено 10 грантов в размере 690 тысяч рублей для лучших из них. В прошлом году количество грантов выросло до 20.

Башкортостан – один из первых регионов, где открылся Центр опережающей профессиональной подготовки. Еще один отраслевой центр, по горнодобывающей промышленности, откроем в этом году. За последние 5 лет в колледжах Башкортостана появилось 188 новых мастерских, оснащенных современным оборудованием. По этому показателю мы вошли в пятерку регионов страны. 79 из этих мастерских созданы по нацпроекту «Образование». Радий Хабиров, Глава Башкирии

Также руководитель республики напомнил о большой программе комплексного капитального ремонта учреждений СПО, которая уже реализуется. Это впервые за 30 лет. Ежегодно на эти цели выделяется на нее полмиллиарда рублей. По мнению Радия Хабиров, объединив федеральные и республиканские ресурсы, к 2030 году во всех колледжах и общежитиях Башкирии будет наведен полный порядок.

Учиться в колледжах стало престижным. Их выбирают 60% выпускников 9-х классов Башкортостана. И мы обязаны создавать для этих ребят условия, в которых они смогут получить действительно хорошее образование и востребованную специальность. Радий Хабиров, Глава Башкирии