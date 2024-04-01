Стали известны ожидаемые сроки начала ледохода в Башкирии

В Башкирии специалисты Башгидрометцентра обозначили ожидаемые сроки начала ледохода. Согласно их прогнозам, вскрытие рек бассейна реки Белой произойдет на 2-4 дня раньше средних многолетних значений.

Раньше всех ледоход начнется на реке Уфе в районе микрорайона Шакша. Предполагаемые даты – с 1 по 7 апреля.

На реке Белой в районе Уфы лед тронется в период со 2 по 8 апреля. Начало ледохода на реках Сим, Юрюзань, Лемеза, Дема и Ай ожидается с 4 по 7 апреля в зависимости от участков.