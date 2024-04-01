В Башкирии выросло количество участников Ночной Волейбольной Лиги

Вот уже второй год подряд в нашем регионе проходит крупнейший волейбольный корпоративный турнир «Ночная Волейбольная Лига Республики Башкортостан». Соревнования проводятся среди органов государственной власти, правоохранительных органов и крупнейших предприятий Башкирии.

Первый сезон турнира стартовал в 2022 году, в нем принимала участие 21 команда в составе трех групп. Уже во втором сезоне количество команд увеличилось в два раза. В связи с этим было решено ввести деление на лиги по уровню игры. Кроме того, была создана отдельная женская лига.

В течение 5 месяцев 42 команды боролись в групповом этапе. В настоящий момент проводятся игры, которые определят полуфиналистов турнира.

Групповой этап без поражений прошли объединенная команда Администрации главы Башкирии и Правительства республики, а также команда Госсобрания – Курултая РБ. Они играют в Первой лиге.

По мнению организаторов, турнир «Ночная Волейбольная Лига Республики Башкортостан» становится традиционным, а количество желающих стать ее участниками в следующем сезоне неуклонно растет. Такие показатели – отличное доказательство популярности этого вида спорта в нашей республике.