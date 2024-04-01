В торговых центрах и на рынках Уфы прошли рейды по мигрантам-нелегалам

В башкирской столице правоохранители провели рейды по выявлению нарушителей миграционного законодательства. Об этом информирует пресс-служба МВД по Башкирии.

Фото №1 - В торговых центрах и на рынках Уфы прошли рейды по мигрантам-нелегалам

Были проверены рынки и торговые комплексы, на площадках которых могла находиться иностранная рабочая сила.

В результате профилактических мероприятий выявлены четыре мигранта, которые находились на территории страны с нарушением действующего миграционного законодательства. В отношении каждого из них составлены административные материалы, которые направили в суд для принятия решения об их выдворении за пределы России.    

Кроме того, 30 иностранных граждан приобрели гражданство нашей страны, но не встали на воинский учет.  Их доставили в военные комиссариаты.

Фото: МВД по РБ

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