В торговых центрах и на рынках Уфы прошли рейды по мигрантам-нелегалам

В башкирской столице правоохранители провели рейды по выявлению нарушителей миграционного законодательства. Об этом информирует пресс-служба МВД по Башкирии.

Были проверены рынки и торговые комплексы, на площадках которых могла находиться иностранная рабочая сила.

В результате профилактических мероприятий выявлены четыре мигранта, которые находились на территории страны с нарушением действующего миграционного законодательства. В отношении каждого из них составлены административные материалы, которые направили в суд для принятия решения об их выдворении за пределы России.

Кроме того, 30 иностранных граждан приобрели гражданство нашей страны, но не встали на воинский учет. Их доставили в военные комиссариаты.