В Башкирии один из сотрудников районной администрации стал добровольцем СВО

Он трудился водителем в Администрации Альшеевского района. Но потом принял решение подписать контракт и отправиться добровольцем в зону проведения спецоперации. Об этом в своих социальных сетях рассказал глава района Дамир Мустафин.

В конце марта боец с позывным «Мура» побывал дома в краткосрочном отпуске. Ранее мужчина уже бывал в горячей точке – в Чечне, что и подстегнуло его к принятию решения отправиться на передовую.

Это мой долг — защищать нашу страну. Хочу, чтобы мои сыновья мной гордились, и чтоб я для них был примером. Доброволец СВО, позывной «Мура»

Добавим, всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.

Также желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и на сайте башбат.рф.