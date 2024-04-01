В Уфе продолжают искать пропавших мальчиков: зона поиска расширена

В Уфе зона поисков пропавших подростков Павла Паличева и Дамира Адигамова расширена. Сообщается, что акваторию реки белой исследуют до СОК «Биатлон». Вместе с тем, спасатели наращивают силы и средства, которые привлекаются к поиску детей.
Скорее всего, они утонули. Такова основная версия спасателей. Напомним, ранее редакция bash.news сообщала о том, что на берегу Белой были найдены портфели мальчиков. Информации об их местонахождении нет уже двое суток.
В настоящее время спасатели обследуют береговую линию. Детей ищут на острове Сафроновский в Октябрьском районе столицы.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РБ