В Уфе продолжают искать пропавших мальчиков: зона поиска расширена

В Уфе зона поисков пропавших подростков Павла Паличева и Дамира Адигамова расширена. Сообщается, что акваторию реки белой исследуют до СОК «Биатлон». Вместе с тем, спасатели наращивают силы и средства, которые привлекаются к поиску детей.

Скорее всего, они утонули. Такова основная версия спасателей. Напомним, ранее редакция bash.news сообщала о том, что на берегу Белой были найдены портфели мальчиков. Информации об их местонахождении нет уже двое суток.

В настоящее время спасатели обследуют береговую линию. Детей ищут на острове Сафроновский в Октябрьском районе столицы.

Спасателями трех поисково-спасательных отрядов, расположенных в Уфе, проводятся поисково-водолазные работы. Планируется проведение работ по распиловке льда. Волонтеры совместно с УМВД Уфы продолжают обследовать городскую территорию. Всего в поисках принимают участие более 100 человек, группировка сил и средств наращивается. Ведется мониторинг с помощью беспилотника. Принимаются все необходимые меры для нахождения детей. пресс-служба МЧС по Башкирии