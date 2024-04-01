Башкирия – один из первых регионов, где появился ЦОПП

Башкортостан – один из первых регионов, где открылся Центр опережающей профессиональной подготовки. Ещё один отраслевой центр, по горнодобывающей промышленности, будет открыт в этом году. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил Глава Башкортостана Радий Хабиров.

Руководитель региона рассказал, что последние годы идёт серьёзная работа над системой среднего профессионального образования. Так с 2022 года выдаются гранты для талантливых преподавателей и мастеров производственного обучения по 690 тысяч рублей. В 2023-м их количество достигло 20.