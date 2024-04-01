Движение по Восточному выезду в Уфе стало платным

Платный проезд – не первоапрельская шутка. Теперь Восточным выездом можно воспользоваться по установленным тарифам. Они различимы в зависимости от габаритов машины, а также зависят от времени суток.
Так за мотоцикл или легковой автомобиль высотой не больше двух метров нужно будет заплатить 100 рублей днём – стоимость действует с шести утра. А уже с половины первого ночи цена проезда для вышеупомянутых транспортных средств составит 20 рублей.
Для машин выше двух метров установлены тарифы в 250 и 50 рублей. Это касается в том числе любителей офф-роуда, чьи автомобили за счёт повышенного клиренса превышают положенный норматив. Все денежные средства идут в дорожный фонд республики. Ограничений проезда по полосам в зависимости от габаритов нет. Однако очередь может образоваться из-за невнимательности к способу оплаты. На пропускном пункте обозначения отображаются на экранах на жёлтом фоне.