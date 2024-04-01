Спортсмены из Башкирии завоевали медали на первенстве ПФО по плаванию

Спортсмены из Башкортостана с медалями завершили чемпионат и первенство Приволжского Федерального округа по плаванию, который проходил в Пензе. Одну золотую, две серебряные и одну бронзовую завоевали юные пловцы Артем Семенов, Софья Ведищева, Арсэн Самлемгареев и Илья Кривоногов. 22-летний уфимец Егор Горский впервые в карьере завоевал бронзу чемпионата ПФО, он стал третьим на дистанции 50 метров брассом.

Горский стал единственным уфимцем, который завершил чемпионат ПФО с медалью. Ещё один представитель Башкортостана, туймазинец Алмаз Шакиров, стал вторым в заплыве на 50 метров на спине. Теперь спортсмены будут готовиться к чемпионату России по плаванию, который начнётся в Казани уже совсем скоро – 14 апреля.