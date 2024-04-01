В Уфе ушел из жизни заслуженный артист Башкирии Салих Сулейманов

Известному оперному певцу было 67 лет. Салих Фарихович с детства любил петь, поступил в Уфимский институт искусств. В его репертуаре было множество партий в «Мадам Баттерфляй», «Летучей мыши», «Царской невесте», «Салавате Юлаеве», «Кахым-туря» и других.

По творческим стопам отца пошли и дети Салиха Сулейманова. Это известный скрипач и дирижер Рустэм Сулейманов, телеведущая Ляйсан Мазитова. Младшего сына, талантливого хореографа и артиста Саръяна Сулейманова, не стало в 2019 году. Салиха Сулейманова похоронят завтра в Баймакском районе рядом с сыном. Телеканал БСТ выражает соболезнование семье Салиха Фариховича.