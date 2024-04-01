В Уфе в кинотеатре «Родина» вручили призы участникам конкурса «Алга всей семьей!»

В кинотеатре «Родина» вручили призы участникам и наградили самые активные семьи конкурса «Алга всей семьей!». Умные станции, термопоты, роботы-пылесосы, телевизоры и путевки в санаторий.

24 человека стали обладателями суперпризов. Республиканский конкурс стартовал 31 января по аналогии с Всероссийским проектом «Всей семьей». Участникам еженедельно предлагалось публиковать посты в своих аккаунтах в соцсетях, выполняя семейные задания. Также шёл розыгрыш поощрительных призов. Это бесплатные билеты в театр, музей, на хоккей, сертификаты от партнёров проекта.