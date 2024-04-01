В Башкирии реализуется развитие агроклассов

Выращивание овощей, фруктов и других растений. В образовательных учреждениях Башкортостана реализуется развитие агроклассов. Так, на базе школы № 1 в селе Буздяк совместно с агрокомплексом «Авилат» открылись два кабинета аграрной науки.

Занятия проводят учителя биологии, которые были обучены по специальной образовательной программе. Новая специализация доступна для учащихся с 8 по 11 классы. Это шанс для школьников расширить свои знания и умения.