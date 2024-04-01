В Башкирии с 1 по 30 апреля ввели ограничения для большегрузов

С лишним весом в Башкортостан нельзя. В республике с 1 по 30 апреля действуют ограничения для большегрузов. По словам специалистов, это связано с уязвимостью дорог во время повышенной влажности. Причём рассчитывают допустимую массу для каждой оси въезжаемой машины. Проверку осуществляют стационарно и с помощью мобильных пунктов.

Лишний вес может стать проблемой. Не для здоровья, а для кошелька. За избыточную массу придётся заплатить штраф, а также решить проблему перегруза. Причём внимание к каждой оси.

Только в этом году за первые три месяца в Башкортостане вынесено более 400 постановлений о нарушении весогабаритных параметров. В общей сумме владельцы тяжеловесов заплатят почти 146 миллионов рублей.

В каждом регионе – свои нормативы. Ограничения в период паводка весь апрель рассчитываются по узлам, а не общей массе машины. Например, в Башкортостан не сможет заехать трёхосный односкатный большегруз, если первый узел превышает 9 тонн, второй и третий – 8 тонн.