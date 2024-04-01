В Уфе пропавших подростков будут искать круглосуточно

Штаб по поиску двоих пропавших подростков в Уфе перешел в круглосуточный режим работы. Добровольцев, которые хотят помочь найти мальчиков, координируют в школе № 40. Сегодня число волонтёров перевалило за три сотни. Работы продолжают и спасатели. Помимо лесного массива, они исследуют реки, на льду и под ним.
Тропа здоровья «Воронки». Именно сюда, по словам родителей, должны были отправиться гулять мальчики. На следующий день в лесном массиве нашли их рюкзаки, но не на дороге, а ближе к берегу реки Белой.
О пропаже Павла и Дамира, подростков 2010 года рождения, стало известно 31 марта. В первые два дня поисков спасатели осмотрели шесть тысяч кубометров акватории. Сегодня радиус работ расширили – обследовали реку в районе спорткомплекса «Биатлон». В арсенале специалистов – надувной спасательный мост и подводная камера.
Пока эти работы не дали результата. В штабе в школе № 40 с замиранием сердца новостей ждёт Гузель Адигамова. Мама одного из пропавших мальчиков вместе с поисковиками уже обошла не одну тропу, заглянула во множество заброшенных зданий. Она лично благодарит добровольцев и уверена: с такой поддержкой сына и его друга обязательно найдут.
В поисковый штаб прибывает всё больше добровольцев. Отряды работают посменно и проходят четкий инструктаж. Обследуют как прилегающую к лесу территорию, так и пространство за рекой, поля. Там за дело берутся кинологи.
На данный момент поисковые добровольческие отряды прошли уже 800 километров. С сегодняшнего дня штаб работает круглосуточно. Такой режим сохранится, пока не появятся новости о пропавших мальчиках.
Как сообщили в пресс-службе МВД республики, будут привлечены силы с воздуха для поисков детей. А в лесу в связи с большим количеством подземных сооружений к поисковикам присоединился спелеолог.