В Уфе пропавших подростков будут искать круглосуточно

Штаб по поиску двоих пропавших подростков в Уфе перешел в круглосуточный режим работы. Добровольцев, которые хотят помочь найти мальчиков, координируют в школе № 40. Сегодня число волонтёров перевалило за три сотни. Работы продолжают и спасатели. Помимо лесного массива, они исследуют реки, на льду и под ним.

Тропа здоровья «Воронки». Именно сюда, по словам родителей, должны были отправиться гулять мальчики. На следующий день в лесном массиве нашли их рюкзаки, но не на дороге, а ближе к берегу реки Белой.

О пропаже Павла и Дамира, подростков 2010 года рождения, стало известно 31 марта. В первые два дня поисков спасатели осмотрели шесть тысяч кубометров акватории. Сегодня радиус работ расширили – обследовали реку в районе спорткомплекса «Биатлон». В арсенале специалистов – надувной спасательный мост и подводная камера.

Бурим, проверяем каждые пять метров. Также мы проводим поиски на судне на воздушной подушке, сейчас пойдем вверх по течению, будем проводить поиски там. Павел Бердин, спасатель третьего класса Центрального поисково-спасательного отряда аварийно-спасательной службы Госкомитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям

Пока эти работы не дали результата. В штабе в школе № 40 с замиранием сердца новостей ждёт Гузель Адигамова. Мама одного из пропавших мальчиков вместе с поисковиками уже обошла не одну тропу, заглянула во множество заброшенных зданий. Она лично благодарит добровольцев и уверена: с такой поддержкой сына и его друга обязательно найдут.

Я верю, что дети живы, я верю, что они найдутся. Потому что поднят весь город: и спасибо следственному комитету, и полиции, и волонтерам. Гузель Адигамова, мама Дамира Адигамова

В поисковый штаб прибывает всё больше добровольцев. Отряды работают посменно и проходят четкий инструктаж. Обследуют как прилегающую к лесу территорию, так и пространство за рекой, поля. Там за дело берутся кинологи.

Сейчас к нам приехали московские коллеги, «ЛизаАлерт» пригласила все соседние регионы, к нам подъезжают люди. Это специалисты, картографы, координаторы, опытные поисковики. Они все могут водить людей и делать это очень качественно. Николай Сынковский, представитель добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в Республике Башкортостан

На данный момент поисковые добровольческие отряды прошли уже 800 километров. С сегодняшнего дня штаб работает круглосуточно. Такой режим сохранится, пока не появятся новости о пропавших мальчиках.